Det er en lidt speciel situation, der finder sted mandag aften i Köln.

Ikke kun, fordi FC København skal spille Europa League-kvartfinale mod Manchester United, men fordi der på hver sin bænk sidder en norsk manager i sædet. To nordmænd, der kender hinanden særdeles godt.

Derfor var der også både rosende ord og respekt i stemmen, da United-manageren Ole Gunnar Solskjær blev spurgt ind til Ståle Solbakken og FCK's europæiske sæson.

»Jeg er ikke overrasket over, at FCK er kommet så langt i turneringen. Jeg ved, hvordan Ståle har bygget klubben, og jeg har kendt ham i mange år. FCK har en god historie i de europæiske turneringer.«

Sådan så det ud, da Ole Gunnar Solskjær tilbage i 2011 var på besøg i FC København som en del af sin træneruddannelse. Foto: Keld Navntoft Vis mere Sådan så det ud, da Ole Gunnar Solskjær tilbage i 2011 var på besøg i FC København som en del af sin træneruddannelse. Foto: Keld Navntoft

»FCK's største styrke er samarbejdet, og hvor velorganiseret holdet er. Ståle har også et hold med dygtige individualister, og han har også tre meget spændende, unge angribere,« siger Ole Gunnar Solskjær med henvisning til Mikkel Kaufmann, Mohamed Daramy og Jonas Wind.

Den tidligere angriber tog også en pressekorpset en tur med tilbage i tiden ved først at opridse Ståle Solbakkens trænerkarriere, inden det også blev tid til en lille stikpille.

»Det har været lidt op og ned, men med FC København har han taget skridt op hele tiden. Jeg var i København i forbindelse med min træneruddannelse for at følge ham, og der tabte FCK til Chelsea (i 2011, red.). Forhåbentlig taber de til os nu,« siger Solskjær med et smil.

Det gode forhold mellem de to trænere var således ikke til at tage fejl af under søndagens pressemøder, hvor det også kom frem, at de løbende har kontakt med hinanden.

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

Måske af netop den grund var Ståle Solbakken ikke meget for at svare på, hvem der er den bedste manager af de to.

»Jeg ved ikke, hvem der er den bedste træner af os, men jeg ved, at han er i spidsen for en af de største klubber i verden, så lige nu er det svært at sammenligne os.«

»Men selv som Liverpool-fan er jeg stolt af, at vi nordmænd har en træner i en af de største klubber i verden, og han har vist sin autoritet i en stor klub,« siger FCK-manageren.

Heller ikke Ole Gunnar Solskjær var meget for sammenligningen om den mere erfarne Ståle Solbakken med de mange titler over for sig selv, der står i spidsen for den noget større klub.

»Det er ikke mig mod Ståle. Han har haft en meget flot karriere. Han har omkring 750 kampe eller sådan noget. Jeg er på vej mod omkring 400, så jeg er ikke helt ny. Ståle er en smule ældre end mig, og det kan du formentlig se. Jeg er begyndt at blive lidt grå på toppen, men forhåbentlig beholder jeg håret.«

Hvem af de to nordmænd, der får håneretten, finder vi ud af mandag aften. Kvartfinalen mellem FC København og Manchester United spilles klokken 21.00 på RheinEnergieStadion i Köln.