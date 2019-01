Ole Gunnar Solskjær vælter sig i succes. I hvert fald indtil videre. Og spørgsmålet er, om Manchester Uniteds bestyrelsesformand allerede har taget en snak med ham om en forlængelse.

»Nej. Vi har ikke haft den snak,« siger den norske manager inden Manchester Uniteds kamp mod Tottenham.

Lige nu er aftalen, at han står i spidsen for det engelske mandskab sæsonen ud.

»Du planlægger ikke med de fem til seks måneder, og så ændrer du det pludselig efter to uger. Så nej, intet har ændret sig,« siger Ole Gunnar Solskjær, der indtil videre er ubesejret som manager for Manchester United.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Det er også derfor, snakken hurtigt er begyndt at gå, i forhold til om han er manden, der skal overtage tøjlerne permanent. Også Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, er blevet nævnt som et varmt navn i den sammenhæng.

Dog ønsker Ole Gunnar Solskjær ikke at spekulere for meget over, hvem der skal være træner i Manchester United, når det bliver sommer.

»Vi fortsætter bare med at arbejde med at forbedre holdet hver dag. Jeg arbejder med en fantastisk trænerstab, og vi vil sammen lave en plan for, hvordan vi vil se ud de næste måneder,« siger Ole Gunnar Solskjær.

Netop Tottenham og Manchester United står over for hinanden søndag aften på Wembley, i hvad der er blevet betegnet som den største test for Ole Gunnar Solskjær indtil videre, efter modstandere som Newcastle, Bournemouth, Huddersfield og Cardiff.