United har opbygget en præstationskultur, som har ført til den seneste tids imponerende form, mener manager.

Det er sammenholdet, der har sikret, at Manchester United igen er med i det fineste europæiske selskab.

Sådan lyder det søndag aften fra manager Ole Gunnar Solskjær, efter at United med en 2-0-sejr over Leicester sikrede sig tredjepladsen i den bedste engelske række og dermed også en Champions League-billet.

- Jeg er begejstret. Vi har fået en Champions League-plads, siger manageren ifølge BBC.

- Vi har været langt, langt bagude i forhold til flere hold og er gået forbi dem. Vi har vist, at vi har vedholdenheden, den rigtige mentalitet.

- Vi har opbygget en gruppe og en præstationskultur her, som vi kan være stolte af.

En af de store forskelle for United i foråret har været portugiseren Bruno Fernandes.

Før hans debut for holdet 1. februar var United 14 point efter Leicester, som havde tredjepladsen. Det skriver BBC.

Igen søndag aften havde Fernandes en afgørende rolle, da han udplacerede danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet på straffespark og bragte United foran med 1-0.

Men Solskjær mener, at det er holdet som helhed, der har skaffet fremgangen.

- Jeg fortalte drengene, at uanset hvad der sker, så har vi vundet. Spillerne har vist deres kvalitet som gruppe. De har gjort det, som vi vil have, og de ligner mere og mere et Manchester United-hold på banen, siger han.

- Miljøet er så meget bedre her end før.

/ritzau/