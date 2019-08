Brændte straffespark og en vaklende defensiv har kostet Manchester United vigtige point i Premier League.

For anden kamp i træk brændte Manchester United lørdag et straffespark, og for anden kamp i træk var det medvirkende til pointtab i Premier League.

Efter 1-1 mod Wolverhampton i seneste runde tabte Manchester United lørdag 1-2 til Crystal Palace på hjemmebane i en kamp, hvor Marcus Rashford misbrugte et straffespark.

Mod Wolverhampton var det Paul Pogba, der misbrugte fra 11-meter-pletten, og United-manager Ole Gunnar Solskjær ved godt, at misserne har været kostbare.

- To kampe og to brændte straffespark. Det er en stor del af det, siger han som forklaring på de to pointtab ifølge AFP.

- Men hvis vi bliver ved med at sætte os selv i sådanne situationer, får vi flere straffespark, og så skal vi nok score.

Mod Crystal Palace lykkedes det trods det brændte straffespark United at udligne i slutningen af kampen, men en halvsløj indsats af målmand David De Gea i tillægstiden resulterede i et nederlag.

- Vi dominerede kampen, men vi havde ikke kontrol over den, lyder det fra den norske manager.

- Vi var ikke kliniske nok foran mål. Og vi forsvarede os dårligt i perioder, og det kostede os.

Manchester United har fire point efter tre spillerunder, hvor kun 4-0-sejren i premiererunden mod Chelsea har givet fuld gevinst til Manchester-klubben.

/ritzau/