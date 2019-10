Ole Gunnar Solskjær vil have selvtilliden tilbage hos sine spillere, for så vil resultaterne vende, mener han.

Skuffelserne har afløst hinanden i den engelske storklub Manchester United i denne sæson, men klubbens manager, Ole Gunnar Solskjær, er sikker på, at han er manden, der kan vende de kedelige resultater.

Vendepunktet står nemlig foran snuden på United-spillerne. Tre point mod ærkerivalen Liverpool søndag eftermiddag kan sætte gang i en positiv stime, mener nordmanden.

- En sejr i en sådan kamp kan definitivt vende en sæson. En god indsats og et godt resultat kan forbedre spillernes selvtillid, humør og selvopfattelse.

- Måske har nogle af spillerne ikke troet, at de har været gode nok. Når man mangler selvtillid tænker man for meget og handler ikke efter sit instinkt. Men jeg ved, at mine spillere er gode nok, det er jeg ikke i tvivl om, siger Ole Gunnar Solskjær.

Nordmanden er under et stort pres i Manchester United. Ni point efter otte ligakampe og en placering i tabellens nederste halvdel harmonerer ikke med selvforståelsen i den stolte klub.

Omvendt har Liverpool lutter sejre indtil videre i Premier League og har sat kursen mod sit første mesterskab siden 1990.

Den lange stime af sæsoner uden et mesterskab får Solskjær til at sætte Manchester Uniteds aktuelle krise ind i en større kontekst, imens han samtidig stikker til rivalen.

- Jeg er sikker på, at vi nok skal komme til at vinde ligaen igen. Jeg er sikker på, at der ikke går 30 år, før vi vinder Premier League næste gang, siger Solskjær.

Manchester United vandt senest mesterskabet i 2013.

Søndagens storkamp begynder klokken 17.30 dansk tid på Old Trafford.

/ritzau/