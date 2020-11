Man skulle tro, at manager Ole Gunnar Solskjær var en glad mand, efter Manchester United lørdag eftermiddag besejrede Everton 3-1.

Efter to nederlag den seneste uge har britiske medier nemlig spekuleret i, om nordmanden kunne tåle endnu et dårligt resultat og stadig beholde sit job, men efter den stærke udepræstation var manageren alligevel intet mindre end rasende.

Ikke på sine spillere eller over resultatet, men på kampprogrammet. Den engelske storklub spillede således en Champions League-kamp i Tyrkiet onsdag aften og skulle altså allerede i ilden lørdag, mens hold som Liverpool og Manchester City var i kamp tirsdag og først skal spille søndag.

Det kan Ole Gunnar Solskjær ikke se meget fornuft i, og det gjorde han helt klart efter opgøret.

»Vi blev sat op til at fejle i dag. Vi var i Tyrkiet onsdag aften, vi spiller kamp lørdag middag. Det er én stor rodebutik. Jeg kan ikke rose drengen nok for det, de viste i dag. De fortjener bedre end blive sat op til at fejle. De ansvarlige satte os op for at fejle,« sagde han til engelske BT Sport, inden han pointerede Liverpool og Manchester Citys kampprogram.

»Hvem er de ansvarlige? Jeg har fået nok. Vi har mistet Luke Shaw (skade, red.) på grund af det. Så sæt os til at spille søndag. Det er en joke,« sagde en tydeligt oprørt Solskjær.

Alligevel kan nordmanden gå glad i seng efter dagens ellers svære udebanekamp.

Everton var således foran, men Manchester United fik det vendt på hovedet og sikre sig en vigtig 3-1-sejr. Den kom i særdeleshed i hus takket en storspillende Bruno Fernandes, der satte to scoringer i kassen, inden han i kampens tillægstid kunne servere bolden for fødderne af Edinson Cavani, der fik sin første scoring i den røde trøje.

Med sejren rykker United op på 13.-pladsen med ti point for syv kampe, mens Everton bliver på femtepladsen med 13 point for otte opgør.