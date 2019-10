- Han har brug for at komme sig helt, siger Manchester Uniteds manager om midtbaneprofilen Paul Pogba.

Det kan vare adskillige uger, før Manchester Uniteds skadede midtbanespiller Paul Pogba er klar til at spille igen.

Det siger klubbens manager, Ole Gunnar Solskjær.

Pogba blev skadet i en ligakamp mod Arsenal den 30. september, og ifølge Solskjær er franskmanden måske først parat til et comeback i december.

- Han vil være ude et stykke tid. Han har brug for at komme sig helt, sagde Solskjær søndag efter Manchester Uniteds sejr ude over Norwich ifølge avisen The Independent.

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at se ham igen før december måske.

Pogba er de seneste uger set med sin højre fod tapet ind, og Solskjær bekræfter, at det er en ankelskade, som plager franskmanden.

- Jeg er ikke læge, men det er en skade, som skal heles. Anklen snarere end foden, siger Solskjær.

Paul Pogbas fravær har udløst nye spekulationer om hans fremtid i England, fordi Solskjær i flere uger har været tilbageholdende med at tale om hans skade.

Et af de mest vedvarende rygter under sommerens transfervindue var, at Pogba ville skifte til Real Madrid.

Ifølge The Independent er det spanske holds franske træner, Zinedine Zidane, fortsat interesseret i at hente sin landsmand til klubben. Måske i forbindelse med transfervinduet i januar.

Hvis Paul Pogba først vender tilbage i december, vil han gå glip af Manchester Uniteds kamp mod Chelsea i Carabao Cup denne uge, et par kampe i Europa League samt Premier League-opgørene mod Bournemouth, Brighton og Sheffield United.

