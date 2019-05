»Vi har været dårlige. Det er selvfølgelig vældigt skuffende. Vi har ramt en mur mod slutningen af sæsonen.«

Sådan lød det fra Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær efter nederlaget til Cardiff City i sidste Premier League-runde.

»Det store plus er, at sæsonen er ovre. Vi sætter en stor streg over det og kigger frem. Vi ved, at vi er langt under det niveau, vi ønsker at have,« sagde nordmanden på en pressekonference.

»Vi er vant til at kæmpe om guldet. Realistisk set kommer det ikke til at ske hurtigt. Vi kommer selvfølgelig ikke til at indhente 32 point op til toppen. Realistisk set må vi kæmpe om top-4 og et nyt trofæ.«

Efter 0-2-nederlaget til Cardiff City, som i øvrigt rykker ned, står det klart, at Manchester United slutter sæsonen på en skuffende sjetteplads i Premier League.

Og sæsonens sidste kamp, der blev spillet på hjemmebanen, Old Trafford, var ikke ligefrem nogen succesoplevelse for hjemmeholdet. Ved kampens afslutning, som i øvrigt var den sjette kamp uden sejr for Manchester United, tog Solskjær og resten af holdet en æresrunde på stadion for at takke for sæsonen.

Problemet var bare, at den skuffende præstation havde fået så mange fans til at forlade stadion, at der ikke var mange tilbage at klappe ad.

»Det er næsten pinligt at gå og klappe af fansene,« siger Ole Gunnar Solskjær ifølge Sky Sports om afslutningen på kampen.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Cardiff City - Old Trafford, Manchester, Britain - May 12, 2019 Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer gestures to fans after the match

»Vi har ikke et hold, der skal slutte som nummer seks. Men det er dér, vi er. Vi må arbejde ekstremt hårdt. Men vi er klar til udfordringen.«

Ifølge Manchester Uniteds manager skal forklaringerne på spillernes dårlige præstationer både findes i klubbens og spillernes mangler i denne sæson.

»Der findes forskellige grunde til, at spillerne ikke har haft en god sæson. I nogle tilfælde har det været spillernes fejl, i andre tilfælde har det været klubbens,« siger Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United slutter sæsonen 32 point efter vinderen, rivalerne fra Manchester City.