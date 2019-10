Ole Gunnar Solskjær mener ikke, at der var frispark, da Manchester United scorede mod Liverpool.

Trænere og spillere fra Liverpool var rasende, da dommer Martin Atkinson tillod Manchester Uniteds mål til 1-0 i søndagens derby, der endte 1-1.

Før Marcus Rashford satte foden på et perfekt indlæg fra Daniel James og scorede, var der begået frispark mod angriberen Divock Origi i en duel længere fremme på banen, mente de.

Den holdning deler United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke.

- Det kan aldrig være et frispark. Jeg tror ikke, at Keano (Roy Keane, red.) ville sige, at det var et frispark, siger nordmanden ifølge BBC.

- Jeg synes, at dommerne fortjener ros. Det er ikke ofte, at vi roser dem, men han (Atkinson, red.) lod det være et derby. Det var ikke sådan, at man ikke måtte røre hinanden.

Efter scoringen i første halvleg havde Manchester United kurs mod en tiltrængt sejr i en svær periode.

Liverpool scorede kort efter, da Sadio Mané sendte bolden i mål, men det blev annulleret, fordi senegaleseren ramte bolden med hånden.

Alligevel gik det galt for United, da indskiftede Adam Lallana scorede fem minutter før tid og forpurrede hjemmeholdets fest.

- Det er en god følelse at se spillerne give alt, hvad de har, men deres mål kom på et tidspunkt, hvor vi var trætte. Det var mod slutningen, så naturligvis var vi trætte fysisk og mentalt.

- Lige op til havde vi nogle gode kontraangreb, så det var en virkelig god og helhjertet præstation. Vi gav alt, siger Solskjær.

Efter 1-1-kampen er United på 13.-pladsen med ti point, mens Liverpool fører Premier League med seks point ned til Manchester City.

Uniteds næste opgave er i Europa League ude mod Partizan Beograd torsdag, mens Liverpool onsdag gæster Genk i Champions League.

/ritzau/