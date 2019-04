Det kører ikke ligefrem på skinner for Manchester United.

Og på trods af, at det blot er en måned siden, Ole Gunnar Solskjær overtog trænersædet i den engelske klub, bliver han allerede spurgt, om han er den rigtige mand til jobbet.

Det skete på et pressemøde tirsdag inden det store brag mod Manchester City onsdag.

»Jamen, jeg har lyst til at sige ja. Men det er ikke op til mig at afgøre det,« sagde Ole Gunnar Solskjær ifølge VG, da han blev spurgt til, om han er den rette.

i disse dage er der ikke meget at smile af for Ole Gunnar Solskjær. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere i disse dage er der ikke meget at smile af for Ole Gunnar Solskjær. Foto: JASON CAIRNDUFF

Han er klar til at tage udfordringen op og har en stor tro på det hold, han arbejder med, understregede han.

»Jeg ved, det er en stor udfordring. Da jeg kom her, sagde jeg, at jeg ville nyde hvert sekund. Jeg kan ikke lide at tabe, men det er en stor udfordring, når du laver dårlige resultater. Du skal bevare selvtilliden til at kunne sige: 'Det her er måden, vi gør det på',« lød det fra Manchester United-manageren.

Weekendens nederlag til Everton var det sjette ud af de sidste otte kampe i alle turneringer, og efter opgøret har blandt andet Paul Pogba og Solskjær selv været ude og undskylde.

Ole Gunnar Solskjær tror dog selv på, han er manden, der kan tage beslutningerne, når sommerens transfervindue åbner.

»Jeg elsker dem, de er nogle fine gutter. Men jeg må tage en afgørelse. Jeg må handle på klubbens vegne. Jeg hjælper spillerne, men jeg leder klubben,« sagde Ole Gunnar Solskjær.

Onsdag aften venter så Manchester City, der lige nu indtager andenpladsen i Premier League med 86 point.

Det kunne ligne noget af en mundfuld for Manchester United i den nuværende tilstand, men de glæder sig til kampen.

»Det er den bedste kamp, vi kunne få nu. Der er ikke plads til at gemme sig på banen, og fansene kommer til at støtte os, så længe vi giver alt, vi har,« sagde Ole Gunnar Solskjær.