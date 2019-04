Fra himmel til helvede. Og nu skal der ske noget.

Sådan lyder det fra Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, der må indrømme, at tingene ikke længere kører på skinner.

For efter 14 sejre i de første 17 kampe under Solskjær har de følgende syv kampe kun kastet to sejre og fem nederlag af sig.

Og spørger man Solskjær selv, så er det blev tid for visse Manchester United-spillere til at kigge sig selv i spejlet.

»De fleste har virkelig imponeret med deres attitude, og nogle af dem behøver et 'reality check' om, hvor de står, men de fleste af dem ved, de kan forbedre sig, hvis de bliver ved med at arbejde hårdt,« siger United-manageren til engelske The Telegraph.

Solskjær vil ikke sætte navne på, hvem der tales om. Og så gør han det lidt alligevel.

For adspurgt til franske Anthony Martials ringe form lyder det, at han er en af dem, der godt må tage sig lidt sammen.

»Jeg har talt med enkelte spillere, og det ved det, og Anthony er en af dem, jeg har talt med,« siger Solskjær til det engelske medie.

Anthony Martial mod Barcelona. Foto: ALBERT GEA Vis mere Anthony Martial mod Barcelona. Foto: ALBERT GEA

Manchester United røg ud af Champions League tirsdag.

Her spillede de returopgør mod FC Barcelona, der vandt 0-1 i det engelske i første kamp, mens de vandt med solide 3-0 hjemme. Se målene fra den kamp i toppen af artiklen.

I ligaen så Manchester United i Solskjærs første kampe ud til at skulle kæmpe med om tredjepladsen.

Det gør de dog stadig til trods for deres form. 'De Røde Djævle' ligger nummer seks med bare tre point op til Tottenham på tredjepladsen.