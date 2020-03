Ole Gunnar Solskjær er kommet med en særlig opfordring til Manchester Uniteds fans.

»Vi er alle nødt til at ændre vores adfærd. Vi må tilpasse os tingenes tilstand uden vores fodbold-fix.«

Det skriver den 47-årige nordmand i et åbent brev til klubbens fans.

Du kan se brevet nederst i artiklen.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Manageren for 'De Røde Djævle' beder alle fans om at tænke en ekstra gang over deres adfærd i denne svære tid, og der er kun én ting at gøre i denne situation, mener Solskjær:

»Det er nye tider, og nu er der brug for, at vi rykker sammen. Vi er nødt til at følge regeringens retningslinjer, hvis vi skal bekæmpe coronavirussen.«

Sammen med træneren for klubbens kvindehold, Casey Stoney, har den norske træner forsøgt at råbe fansene op, for ifølge nordmanden er det altafgørende, at der sker ændringer i folks opførsel, før covid-19 kan bekæmpes.

»Ved at foretage små ændringer - som for eksempel ved ikke at besøge hinanden - kan vi redde liv. Vi skal passe på os selv, hinanden, vores familier og støtte lokalsamfundet,« lyder afslutningsvist i brevet.

I sidste uge blev Ole Gunnar Solskjær ramt af sorg efter den tidligere spiller fra hans tid som Cardiff City-manager Peter Whittingham døde torsdag efter et fald i forbindelse med et pub-besøg.

»Jeg er utroligt trist over at høre om Peter Whittinghams død. En fantastisk spiller og menneske. Det var en glæde at arbejde med ham i Cardiff City,« fortalte en chokeret Solskjær om det pludselige dødsfald.