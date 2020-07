Money talks i fodboldverdenen. Det ved Ole Gunnar Solskjær.

Og hvis Manchester United-træneren vil have Jadon Sancho fra Dortmund med på holdkortet i den kommende sæson, så skal den helt tunge tegnedreng hives op af bukselommen.

Tegnedrengen sidder dog i bukselommen på Uniteds næstformand og direktør, Ed Woodward, som Ole Gunnar Solskjær i øjeblikket skulle forsøge at overtale til at handle hurtigt på Jadon Sancho.

Men helt så travlt mener Ed Woodward ikke, man har i Manchester, skriver ESPN.

Kantspilleren fra Dortmund, Jadon Sancho.

Her skriver journalist Mark Ogden, at Jadon Sancho er Ole Gunnar Solskjærs førsteprioritet i dette transfermarked, og ledelsen i klubben er også med på idéen. Faktisk føler man sig ganske overbevist om, at en handel nok skal ske.

Men sæsonstarten er seks uger væk, og derfor varer det ikke længe, før spillerne er tilbage ved pre-season. Det vil Solskjær selvfølgelig gerne have Sancho med til, og derfor vil han gerne have fingrene i den engelske landsholdsspiller hurtigst muligt.

Men Ed Woodward er lidt af en krejler, skriver Mark Ogden.

'Ed Woodward er klar til at byde 50 millioner pund (316 millioner kroner) på Sancho på grund af den økonomiske påvirkning, coronavirus har haft på transfermarkedet, men kilder fortæller, at Solskjær og hans stab vil have klubben til at lave et mere realistisk åbningsbud for at sikre, at handlen kommer hurtigt i hus,' skriver han hos ESPN.

Vil Ed Woodward give sig?

Her kan Solskjær eksempelvis kigge på rivalerne fra Chelsea, der allerede nu har budt velkommen til Timo Werner og Hakim Ziyech på træningsbanen, mens det ikke bare lugter, men stinker af, at stortalentet Kai Havertz ligeledes lander i Chelsea inden for en overkommelig fremtid.

Derudover kan Solskjær kigge tilbage på den lange transfersaga med Harry Maguire sidste sommer.

Manchester United flirtede med forsvarsspilleren i to måneder og måtte til sidst matche den pris, Leicester fra starten havde ønsket, før han blev United-spiller. Det betød, at han kun nåede at træne med en uge inden sæsonpremieren.

Rygter går lige nu på, at Dortmund vil acceptere et bud på 60 millioner pund, hvis der inkluderes en række bonusser.