Der er godt nyt til Manchester Uniteds fans.

I hvert fald til dem, der holder af superstjernen Paul Pogba. For Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, giver nu et klart løfte om franskmanden.

»Han bliver ikke solgt i januar.«

»Jeg håber, at han kommer til at spille inden året er omme. Men jeg kommer ikke til at presse ham. Jeg vil ikke risikere tilbageslag eller skader,« siger Ole Gunnar Solskjær ifølge BBC.

Paul Pogba. Foto: Jason Cairnduff Vis mere Paul Pogba. Foto: Jason Cairnduff

Paul Pogbas tilbagekomst fra sin skade er dog blevet udskudt, efter han er blevet syg. Han kommer højst sandsynligt til at gå glip af kampen mod Watford på søndag.

Man regnede ellers med, at den franske superstjerne ville vende tilbage fra sin ankelskade i sidste uge og begynde at træne med ’De Røde Djævle' igen.

Han blev skadet i september i en kamp mod Southampton og har været ude lige siden.

Ole Gunnar Solskjær har udtalt, at han har været meget savnet, især i opgøret mod Everton, der endte 1-1.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

»Det er i kampe mod som den mod Everton for eksempel, hvor man mangler den ene kreative aflevering eller idé,« siger Solskjær.

»Han har de kvaliteter, som ikke mange midtbanespillere er i besiddelse af, så det ville være fantastisk at få ham tilbage.«

Blot seks kampe er det blevet til for Paul Pogba indtil videre i denne sæson. Og mens Solskjær venter på ham, er der voldsomme rygter om, at United er tæt på en ny angriber i Erling Haaland.

Det forlød, at Solskjær skulle mødes med den norske komet for at nå til enighed om en kontrakt, men det benægter Manchester Uniteds manager.

I mellemtiden er den 19-årige angriber blevet spottet i Stavanger i Norge. Det er blevet meldt ud, at han var på vej til Manchester for at forhandle med United. Men det passer ikke, siger Ole Gunnar Solskjær.

»Han er bare på juleferie,« fortalte Solskjær til BBC Sports.

Efter et fantastisk efterår for Haaland med 28 mål i 22 kampe for RB Salzburg er mange klubber interesserede i at hente den målfarlige angriber. Hvis det ikke bliver Manchester United, kunne det blandt andre være Borussia Dortmund eller RB Leipzig, der også har vist stor interesse i at hente ham her i januar.

Otte af de 22 mål, han har scoret i denne sæson, har været i Champions League-gruppespillet. Det placeer ham som nummer to på topscorerlisten i Champions League, kun overgået af den polske målmaskine Robert Lewandowski med 10 scoringer.