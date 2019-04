Manchester United skal tirsdag forsøge at vende 0-1 til samlet sejr i CL over FC Barcelona i kvartfinalen.

For 20 år siden dukkede Ole Gunnar Solskjær op som en anden grønskolling og sikrede Manchester United Champions League-pokalen på Camp Nou.

Det skete, da den indskiftede nordmand i overtiden næsten per instinkt i det lille felt strakte benet ud.

Solskjær ramte bolden og sendte den i mål tre minutter inde i overtiden mod Bayern München i finalen, og så gik det hele amok.

United vandt 2-1 og kunne rejse hjem med pokalen til stor hyldest i Manchester.

Tirsdag er Ole Gunnar Solskjær tilbage i Barcelona som manager for Manchester United, der næsten 20 år efter triumfen skal forsøge at vende 0-1 mod FC Barcelona til en samlet sejr i kvartfinalen.

- Folk fortæller mig, at det må være vores år på grund af, hvad der skete for 20 år siden. Jeg spillede også med nummer 20 på ryggen, og vi er tilbage på Camp Nou.

- Men for at gå videre, er vi nødt til at fortjene det, vi kan ikke bare forlade os på skæbnen, siger Ole Gunnar Solskjær.

Nordmanden og United-truppen har da også lidt mere at have det i.

I ottendedelsfinalen var Manchester United senest bagud 0-2 efter det første opgør mod Paris Saint-Germain, men United formåede med en 3-1-sejr i returkampen at spille sig videre i Paris.

- Oplevelsen fra Paris vil hjælpe spillerne. Den viser, at vi kan vende tingene rundt, siger Ole Gunnar Solskjær.

Modsat i Manchester United kunne Barcelona-træner Ernesto Valverde i weekenden tillade sig at spare en lang række profiler, da Barcelona spillede 0-0 mod bundholdet Huesca.

Alligevel har Valverde stor respekt for gæsterne, og træneren kender godt både Solskjærs og Uniteds historie.

- United har noget specielt i de sidste minutter af en kamp, men vi kan alle finde eksempler i fortiden, som kan give os selvtillid.

- Jeg tror på, at man selv skriver sin historie og skæbne. Den bliver ikke foræret til dig. Man skal opsøge den, og det vil vi forsøge tirsdag, siger Ernesto Valverde.

/ritzau/