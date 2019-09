Manchester United skal mandag aften møde Arsenal og forsøge at avancere fra 11.-pladsen i Premier League.

Manchester United har blot vundet to af seks ligakampe i denne sæson og vaklede sig med nød og næppe videre i pokalturneringen.

Alligevel mener holdets norske manager, Ole Gunnar Solskjær, at United er på rette vej.

- Lige nu handler det om at bygge en ny kultur, et nyt hold og få alle til at samarbejde.

- Var det det her, jeg havde regnet med, da jeg sagde ja til jobbet? Ja. Jeg sagde aldrig, at det kom til at blive et "quick fix". Det er trin for trin for trin, siger Solskjær i et interview med Sky Sports.

I forrige weekend tabte United med 0-2 til West Ham, og i onsdags måtte Solskjærs mandskab ud i straffesparkskonkurrence, før det blev til en sejr over Rochdale fra den tredjebedste fodboldrække i pokalturneringen.

- Der har været nogle bump på vejen. Rom blev ikke bygget på én dag. Vi har brug for noget tid, men spillernes holdning har været rigtig god. Vi må bare fortsætte arbejdet og blive bedre i måden, vi spiller på, siger Solskjær.

Manchester United møder mandag aften Arsenal i syvende runde af Premier League.

Og Solskjærs trupper har hårdt brug for point til tabellen, hvor holdet lige nu er nummer 11 med 13 point op til Liverpool på førstepladsen for en kamp færre. Arsenal er nummer otte.

- Jeg tror, det bliver en åben kamp. Det er to hold, som vil angribe. Jeg ser frem til kampen.

- Jeg har fulgt Unai Emery (Arsenals manager, red.) over en lang periode. Han kan komme til kampen med hvad som helst, siger nordmanden.

Kampen starter klokken 21 dansk tid.

/ritzau/NTB