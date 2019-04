United-manager Ole Gunnar Solskjær roste Lionel Messi og Barcelona, da CL-eventyret stoppede på Camp Nou.

Ole Gunnar Solskjær ankom til Camp Nou med drømmen om endnu et comeback, som tilfældet var for 20 år siden.

Manchester United skulle tirsdag aften vende 0-1 hjemme mod Barcelona til en samlet sejr for at avancere til semifinalen i Champions League, men den gik ikke.

Lionel Messi kom i vejen for United-managerens søde drømme, da United tabte 0-3 på dagen og 0-4 samlet i kvartfinalen.

Dermed blev der ikke noget comeback, som Solskjær var med til som spiller i Barcelona i 1999.

Dengang vandt United Champions League efter en scoring i overtiden af nordmanden mod Bayern München i finalen i Barcelona.

Denne gang var det hele overstået, inden det rigtig kom i gang, da David De Gea fumlede, og Lionel Messi med sit andet mål bragte Barcelona foran 2-0.

- Hvis du ønsker et resultat, så skal du præstere. Vi skabte nogle pæne chancer i det første kvarter, men så sendte Messi bolden i det fjerneste hjørne fladt.

- Jeg må sige, han er topkvalitet. Han gør forskellen. Ham og Cristiano Ronaldo har været de bedste spillere i det seneste årti, og han viste sin kvalitet, siger Ole Gunnar Solskjær til uefa.com.

Han kunne se sin målmand levere et gigantisk drop, da Lionel Messi øgede til 2-0 og reelt afgjorde det hele efter blot 20 minutter.

I stedet for at kritisere sin keeper, rettede Solskjær blikket mod modstanderen i sin første evaluering.

- Det her Barcelona-hold er på det niveau, hvor vi ønsker at komme. Vi ved, at vi kan nå det, men vi har en masse arbejde at gøre, hvis vi ønsker at få Manchester United tilbage til sit sande niveau. Vi ved, at det er Barcelona, vi skal udfordre.

- Jeg må indrømme, at de var et par niveauer over os i dag (tirsdag) og på Old Trafford.

- Vi ønsker at spille de her kampe igen næste år, men det hjælper ikke at dvæle ved, hvad der kunne være sket. Det kunne være gået bedre, hvis vi havde scoret og fået det første mål, men nu må vi fokusere på den hjemlige liga, siger Ole Gunnar Solskjær.

Efter sejren satte en tilfreds Lionel Messi lidt ord på bedriften.

- Det var spektakulært. Det er det, som vi er. I de første fem minutter var vi lidt kolde og nervøse, men så kom målene, og vi leverede en spektakulær præstation, siger Messi.

Barcelona-træner Ernesto Valverde var efter sejren rolig i forhold til, om Liverpool eller FC Porto bliver modstanderen i semifinalen.

- Det her er Champions League. Intet er sikkert, og der er ingen garantier efter det første resultat i to kampe. Liverpool er favoritter til at kvalificere sig på grund af deres fordel, men det får vi at se i morgen, siger Valverde.