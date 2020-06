Han kom, fremprovokerede et straffespark og var med til at sikre Manchester United ét point.

»Det er dejligt at se ham vise sine kvaliteter, og han havde en stor andel i, at vi fik dét straffespark,« sagde OIe Gunnar Solskjær.

Ifølge BBC var Manchester United-manageren glad for, at han i fredagens Premier League-kamp mod Tottenham kunne give spilletid til Paul Pogba, der har fået sin sæson smadret af skader.

Den franske midtbanespiller havde indtil fredag aften kun været på banen i syv ligakampe i denne sæson.

Tottenhams Eric Dier fælder Paul Pogba i feltet. Foto: SHAUN BOTTERILL Vis mere Tottenhams Eric Dier fælder Paul Pogba i feltet. Foto: SHAUN BOTTERILL

Mod Tottenham blev han skiftet ind efter 63 minutters spil. Han lykkedes med 17 af 18 afleveringer. Og bliver vi i det statistiske hjørne erobrede han fire bolde og blokerede to.

»Han har haft en frygteligt skadeplaget sæson, og han er desperat for at gøre det godt igen. Paul har hele tiden ønsket at spille fodbold. Han elsker fodbold,« sagde Ole Gunnar Solskjær, der også fremhæver midtbanespilleren som 'entusiastisk og passioneret':

»Paul har altid noget at bevise over for sig selv og over for os. Han forventer meget af sig selv og vil gerne være den bedste.«

Og mod Tottenham fremtvang han altså også det straffespark, der gav slutresultatet 1-1. Udligningen fra pletten stod næsten-nyindkøbte Bruno Fernandes for - han spillede for første gang sammen med Paul Pogba.

Paul Pogba og Bruno Fernandes spillede sammen for første gang mod Tottenham. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Paul Pogba og Bruno Fernandes spillede sammen for første gang mod Tottenham. Foto: MATTHEW CHILDS

»Det er helt sikkert et makkerpar, vi vil bygge videre på. De har trænet sammen og har nu haft en halv time sammen på banen,« sagde Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United halser stadig efter i jagten på en Champions League-placering i tabellen. Holdet er på femtepladsen med to point op til Chelseas fjerdeplads og en kamp mere endda.