Manchester United er ramt af adskillige skader for tiden, og manager Ole Gunnar Solskjær håber nu, at Romelu Lukaku og Alexis Sanchez kan bruge dét til at genfinde formen.

Der er forårsstemning i Manchester, hvor de gode resultater under manager Ole Gunnar Solskjær tilsyneladende ingen ende vil tage. Men to af holdets stjerner har haft svært ved at finde topformen på trods af al positiviteten omkring klubben.

Romelu Lukaku scorede sidste gang i starten af januar, og Alexis Sanchez har stadig kun præsteret et enkelt mål i 15 Premier League-kampe i denne sæson. Men skader til Marcus Rashford, Anthony Martial og Jesse Lingard gør nu, at Solskjær meget gerne vil se de to førnævnte spillere tilbage på højeste niveau snarest.

»Det er deres chance for at spille op til deres potentiale,« udtaler han ifølge Football365 inden onsdagens kamp mod Crystal Palace og fortsætter:

»Ry og rygte er én ting, men potentialet er højt. De er gode venner og de spiller godt sammen, så det er måske en mulighed for dem til at genfinde formen - og give mig hovedpine, når alle er klar igen.«

»Rom (Lukaku, red.) skabte vores to største chancer mod Liverpool (0-0 søndag, red.), selv om han spillede på en anden position på grund af Rashy's (Marcus Rashford, red.) skade. Den betød, at han skulle op foran og løbe bagom, da han ikke kunne arbejde meget defensivt. Så Romelus attitude og arbejdsrate var fantastisk, og de to chancer - til Jesse (Lingard) og Chris (Smalling) - var hans værk.«

»De spillede godt sammen mod Arsenal i FA Cuppen, så forhåbentlig kan Alexis og Romelu nu tage ansvar,« tilføjer Solskjær.

Crystal Palace-Manchester United spilles onsdag kl. 21.00.