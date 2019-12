Manchester United kan finde optimisme i en god statistik mod topholdene inden lokalbraget mod Manchester City.

Nok har Manchester City vundet mesterskabet de seneste to sæsoner, mens Manchester United ikke har løftet trofæet siden 2013, men United-manager Ole Gunnar Solskjær insisterer på, at United fortsat er storebror i Manchester.

Nordmanden mener inden lørdagens Manchester-derby, at det er spørgsmål om tid, inden United er tilbage helt øverst i ligaen.

- Som klub og størrelsen af den er vi nødt til at bygge bro over kløften, og målet er at rykke forbi klubberne over os. Det er vi nødt til at sigte efter og tro på, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere United-manager som David Moyes og senest José Mourinho har ellers sagt, at United får svært ved at matche købestærke City, men den køber Solskjær ikke.

- Jeg er ikke enig. Hvad skal vi gøre? Bare give op? Lade være med at udfordre dem, spørger han retorisk og fortsætter:

- Vi skal tro på det og ikke afvige fra planen. Vi skal tro på, at vi gør det rette bag kulisserne og tro på spillerne og trænerteamet. Vi er i en genopbygningsfase, og fortsætter vi i den rigtige retning, skal vi nok komme dertil.

Manchester United er aktuelt på sjettepladsen med 21 point for 15 kampe. Det er 22 og 11 point efter henholdsvis førerholdet, Liverpool, og City, der ligger nummer tre.

United kan inden lørdagens møde med City finde optimisme i en god statistik mod de bedste hold i denne sæson.

Solskjærs tropper har slået Chelsea, Leicester og senest Tottenham og fik uafgjort mod Liverpool, der ellers har gjort helt rent bord i de øvrige 14 ligakampe.

City, der er 11 point fra førstepladsen, har ikke vist samme styrke som i sidste sæson.

- De har ikke haft samme gode resultater, men det er stadig ligaens bedste hold, når det spiller op til sit bedste.

- Vi må erkende, at vi stadig er et godt stykke bag, men vi har muligheden for at udfordre dem og lukke lidt af hullet imellem os, siger Solskjær.

Lørdagens kamp på Etihad Stadium begynder klokken 18.30.

/ritzau/