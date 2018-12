Torsdag kom de første ord om jobbet som manager i Manchester United ud af norske Ole Gunnar Solskjærs mund.

Onsdag blev nordmanden præsenteret som midlertidig manager i et halvt år efter fyringen af José Mourinho, og i pressemeddelelsen blev han kort citeret.

Dagen efter satte den 45-årige tidligere United-spiller sig dog i en stol og kommenterede sit syn på den nærmeste fremtid i spidsen for storklubben.

Det skete på Manchester Uniteds forskellige kommunikationsplatforme.

- For det første føles det som at komme hjem. De her få dage har føltes som en hvirvelvind selvfølgelig, men det er fantastisk at hilse på alle igen. Det handler om seks måneder, som jeg vil nyde, siger Ole Gunnar Solskjær.

Den tidligere angriber får nok at se til, for Manchester United indleder et stramt program med fire kampe på 11 dage i juleperioden. Første opgave bliver den kommende lørdag, når Manchester United i Premier League besøger Cardiff.

- Antallet af kampe er ikke noget problem, for vi har en fantastisk trup. Vi har 23-24 spillere, som alle har kvalitet. De får alle en mulighed nu med antallet af kampe, der venter. De får muligheden for at vise, at de er United-spillere, siger Solskjær.

Han spillede i United fra 1996 til 2007, og han opnåede i alt 366 kampe og scorede 126 mål for klubben.

Blandt de mest mindeværdige øjeblikke i Solskjærs karriere er hans mål i Champions League-finalen i 1999. Her blev nordmanden på dramatisk vis matchvinder i 2-1-sejren over Bayern München.

Nu handler det imidlertid om at få sparket selvtillid ind i United-spillerne, som indtil nu har hentet 26 point i 17 kampe.

Det rækker til en plads som nummer seks med 11 point op til Chelsea på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League.

Nordmanden slår fast, at det handler om, at Manchester United folder sig ud nu.

- Det handler ikke kun om modstanderen. Det handler om os. Det handler om Manchester United og om, at vores spillere er klar over, hvad de kan præstere. Vi vil se dem udtrykke sig, siger Ole Gunnar Solskjær.

Han har senest været træner i norske Molde og har tidligere været manager i Cardiff. Før det var han også i Molde og vandt mesterskaber og pokaltitel, efter at han i 2008 var træner for Uniteds reservehold.

Efter opgøret mod Cardiff venter Huddersfield på Old Trafford 26. december, mens Bournemouth kommer på besøg 30. december.

2. januar skal United en tur til Newcastle i ligaen.

/ritzau/