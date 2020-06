Paul Pogba er en af verdens bedste, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær efter profilens retur fra skade.

Manchester Uniteds franske midtbanespiller Paul Pogba var fredag tilbage i aktion i Premier League for første gang siden december sidste år.

Den 27-årige profil blev skiftet ind efter godt en times spil, da United var på besøg hos Tottenham i London. Det lykkedes også for franskmanden at tilkæmpe sig et straffespark, der sikrede gæsterne et 1-1-resultat.

Og Manchester Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær, er glad for at have den franske verdensmester tilbage.

- Det var let at få øje på Pauls bidrag. Han havde dagens bedste aflevering, og han stod for dagens bedste tekniske præstation forud for straffesparket. Han er en af verdens bedste spillere, siger Solskjær.

- Det er godt at have ham tilbage. Det var godt at give ham nogle minutter, og han kommer til at få flere og flere fremover, lyder det.

Pogba spillede senest i den bedste engelske fodboldrække mod Newcastle den 26. december 2019. Kort forinden var han kommet tilbage fra en skade, der havde holdt ham ude siden begyndelsen af oktober.

- Han er tilbage efter ni-ti måneders skadesmareridt, og alle kan se, at han er sulten, siger Ole Gunnar Solskjær efter lørdagens kamp.

Den norske manager ærgrer sig over, at det ikke lykkedes for United at tage sejren i opgøret mod Tottenham.

- Jeg er lidt skuffet over, at det ikke blev til tre point. Fodbold er underligt. I seneste opgør mod Tottenham blev vi udspillet de sidste 40 minutter, men vi vandt. I dag var det lidt omvendt, siger Solskjær.

Manchester United ligger på femtepladsen i Premier League.

/ritzau/