Manchester United havde chancerne til selv at have afgjort onsdagens kamp mod PSG, mener Ole Gunnar Solskjær.

Det irriterer Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, at den engelske storklub i næste uge risikerer at blive slået ud af Champions League efter gruppespillet.

United burde nemlig have sikret avancement til turneringens ottendedelsfinaler allerede onsdag aften med en hjemmesejr over Paris Saint-Germain, men englænderne formåede ikke at udnytte sine chancer.

Det siger Solskjær ifølge uefa.com efter 1-3-nederlaget til PSG.

- Det er selvfølgelig frustrerende, at vi ikke gik videre i aften. Vi spillede en god kamp, men det var ikke nok.

- Kampens afgørelse kom ned til marginaler, og det var derfor, at de endte med sejren. Vi skabte chancer nok, men kunne ikke få dem omsat til mål, siger Solskjær.

Han måtte blandt andre se Anthony Martial brænde to kæmpe chancer i anden halvleg ved stillingen 1-1, mens Edinson Cavani var uheldig med et forsøg på overliggeren.

I sidste spillerunde skal United en tur til Tyskland for at møde RB Leipzig. Her kan Solskjærs mandskab nøjes med et enkelt point for at gå videre. Nordmanden finder optimisme i, at det omvendte opgør på Old Trafford endte med 5-0 i slutningen af oktober.

- Vi har stadig skæbnen i egne hænder. Vi kan bruge præstationen i hjemmekampen mod Leipzig til vores fordel. Der forsvarede vi os godt, og vi var kyniske i kontrafasen, siger Solskjær.

Undervejs i nederlaget til PSG lænede United-brasilianeren Fred sig flere gange op ad et rødt kort, og da der manglede 20 minutter tilbage af opgøret, fik han et efter sin anden advarsel.

Solskjær mener ikke, at der var grund til at skifte Fred ud, fordi han ifølge nordmanden spillede en god kamp.

- Jeg overvejede at tage ham ud, men gjorde det ikke. Han spillede en god kamp, og han burde ikke være blevet udvist i den situation, hvor han fik et rødt kort, for han ramte bolden først.

- Men måske var han heldig med at blive på banen i første halvleg, medgiver Solskjær i et interview med TV3+.

/ritzau/