United-manager Ole Gunnar Solskjær var et stort smil, efter at PSG blev sendt ud af CL med sent mål i Paris.

Norske Ole Gunnar Solskjær tog endnu et skridt mod legendestatus som manager i Manchester United onsdag aften.

Her formåede United at tage til Paris og veksle 0-2-nederlaget fra første opgør mod Paris Saint-Germain til en 3-1-sejr i returmødet i ottendedelsfinalen i Champions League.

Dermed sluttede det hele 3-3, og United scorede flest mål på udebane og kunne juble over avancementet til kvartfinalen, mens hovedrige PSG med de store ambitioner måtte se CL-eventyret slutte tidligt.

Det var da også en ovenud lykkelig Ole Gunnar Solskjær, der satte ord på triumfen kort efter slutfløjtet.

- Det er fantastisk. Troen på drengene var lige, hvad vi håbede på. Vi fik tydeligvis en fantastisk start på kampen.

- Vi havde en plan om at få det første mål, men vi forventede ikke så tidlig en scoring. Den åbnede hele kampen for os, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge engelske BT Sport.

Romelu Lukaku bragte United foran efter blot to minutter, men spanske Juan Bernat udlignede efter 12 minutter, inden Lukaku udnyttede en stor fejl af PSG-keeper Gianluigi Buffon til at bringe United foran 2-1 efter en halv time.

Det var dog ikke nok, og på dramatisk vis fik United muligheden for at øge med den afgørende scoring til 3-1, da der blev dømt straffespark til United i tillægstiden efter videohjælp.

Her sørgede Marcus Rashford for at hamre bolden i mål, og dermed sikrede han sejren og det videre avancement.

Det fik Solskjær til at bruge de helt store ord efter kampen.

- Rashford var frygtløs ved straffesparket. Han er 21 år. Drengen er bare frygtløs, lyder det fra nordmanden.

