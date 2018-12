Han fik meget opmærksomhed under José Mourinho. Den negative af slagsen. Nu ser det hele anderledes ud for Paul Pogba.

»Jeg var meget glad på hans vegne. På hele holdets (vegne, red.). Han elsker fodbold og har et stort smil,« sagde Ole Gunnar Solskjær til BBC om Pogba efter onsdagens sejr over Huddersfield.

En kamp, hvor Paul Pogba strålede. For andet opgør i træk, efter en periode hvor han mildest talt har haft det svært. Under José Mourinho blev der til sidst flere gange skrevet, hvordan forholdet mellem de to var køligt. Blandt andet kom det frem, at José Mourinho havde meddelt spillertruppen, at Pogba aldrig nogensinde ville blive anfører i klubben, da han ikke repræsenterede de 'rigtige værdier'.

Under Ole Gunnar Solskjær har Paul Pogba været involveret i fire mål i to kampe. Under José Mourinho lød statistikken på det samme i 12 opgør, inden portugiseren fik stukket en fyreseddel i hånden. Nu lader det dog for alvor til, at Paul Pogba er blomstret op igen. Noget, der glæder Ole Gunnar Solskjær, der nyder arbejdet med franskmanden.

Paul Pogba er blomstret op under Ole Gunnar Solskjær. Foto: OLI SCARFF Vis mere Paul Pogba er blomstret op under Ole Gunnar Solskjær. Foto: OLI SCARFF

»Det er den Paul, jeg har kendt, siden han var reserve og på ungdomsholdene. Han har altid været en glad dreng med et stort smil, og når man scorer to, er man glad. Det er et modsvar, og Paul elsker at spille for klubben. Han er en Manchester United-dreng hele vejen igennem, og han ved, hvad det vil sige at spille for denne her klub,« siger Ole Gunnar Solskjær.

Da José Mourinho blev fyret, valgte Paul Pogba dog at takke portugiseren.

»Han har fået mig til at forbedre mig, også som menneske. Og mere vil jeg ikke sige. Det er fortid. Jeg vil takke ham,« lød det fra Paul Pogba, der efter Huddersfield-kampen modtog store roser på de sociale medier.

'Vi prøvede at advare jer. At slippe Paul Pogba fri fra de defensive træneres lænker ville splitte Premier League ad. Pogbas spil under Ole Gunnar Solskjær burde være ulovligt,' lød det fra en Twitter-bruger efter sejren.