Ole Gunnar Solskjær glæder sig over, at Manchester United nu også vinder uden at indkassere mål.

Manchester United er som forvandlet under manager Ole Gunnar Solskjær, og den populære nordmand håber, at han kan fortsætte i jobbet efter denne sæson.

Efter onsdagens sejr på udebane over Newcastle fastslår Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP, at han "ikke ønsker" at forlade klubben, hvor han fra midten af 1990'erne og et årti frem selv havde stor succes som angriber

- Det er en gruppe fremragende spillere, og stemningen er fantastisk, siger Solskjær.

Han blev for fire kampe siden hentet ind som en midlertidig erstatning resten af denne sæson for den fyrede José Mourinho, og siden er det blevet til lutter sejre.

Og den eneste plet fra de tre første kampe under Solskjær blev vasket væk mod Newcastle, som ikke formåede at score mod United.

- Endelig holdt vi tavlen ren. En meget professionel indsats, sagde Solskjær umiddelbart efter slutfløjtet til Sky Sports.

- Vi ramte ikke de højder, vi er i stand til. Vi var langsomme i første halvleg, men kontrollerede kampen fint, blev ved med at presse på og fik vores mål, konstaterer han.

Kampens afgørende øjeblik indtraf i det 64. minut, da Romelu Lukaku få sekunder efter at være skiftet ind udnyttede en fejl fra Newcastles målmand til at bringe United på sejrskurs.

- En god første berøring fra en indskifter, sagde Solskjær, der som United-spiller selv skabte sig et omdømme som "superreserve".

Marcus Rashford afgjorde kampen med sit mål til 2-0 ti minutter før tid.

Kun en gang tidligere er en ny United-manager startet med fire sejre på stribe. Det var den legendariske Matt Busby, der i 1946 indledte med fem sejre i træk.

I weekenden er der pokalkampe i England, og Manchester Uniteds næste ligakamp er på udebane mod Tottenham og Christian Eriksen.

