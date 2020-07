Med to spillerunder igen ligger Manchester United lige bag Leicester i Premier League på dårligere målscore.

Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, slår tilbage mod kritikere efter sejren i Premier League mod Crystal Palace torsdag.

- Vi skal smile, fordi vi har fortjent det. I januar troede ingen på, at vi ville have en chance for at slutte i top-4, siger Solskjær efter sejren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med 62 point ligger klubben på femtepladsen bag Leicester i Premier League, der ligeledes har 62 point.

Over begge hold på en tredjeplads ligger Chelsea med 63 point.

Med kun to spillerunder tilbage i denne sæsons Premier League spidser det til for de tre hold, der alle går efter at slutte i top-4, som vil udløse billetter til næste sæsons Champions League.

- Det er kampe som denne, der betyder noget. Sådan er det hos Manchester United, man skal træde i karakter og vise sin personlighed, siger Solskjær.

United er ubesejret i de seneste 19 kampe.

/ritzau/