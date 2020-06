Ole Gunnar Solskjær har ikke været i nærheden af det engelske mesterskab i denne sæson - men derfor kan det godt mærkes, at guldet nu er røget til Liverpool.

»Det gør ondt at se andre løfte trofæet. Det er den følelse, alle med tilknytning til Manchester United står med nu. Det er den kamp, vi kæmper,« siger han.

Ifølge norske VG lød det således på fredagens pressekonference, hvor den norske manager blev spurgt ind til, at de historiske ærkerivaler mod vest torsdag endegyldigt kunne lade sig hylde som mestre. Med et gigantisk forspring.

Oler Gunnar Solskjær ønskede dog ikke at drage paralleller mellem sit eget hold og Liverpools præstation i denne sæson. Og dog.

»Den kontinuitet og effektivitet de har vist... det er det, der er vores udfordring: At nå derop. Når vi er bedst, er vi rigtigt gode. Vi skal formå at vise det igen og igen,« sagde Manchester United-manageren, der kaldte konkurrentens erobring af mesterskabet for første gang i 30 år for helt 'fortjent'.

Mens Liverpool altså er mester, ligger Manchester United på femtepladsen med fem point op til den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League. Og med hele 37 point op til føreholdet.

»Jeg tror ikke, vi skal tale om, hvor langt efter Liverpool vi er i øjeblikket. Vi er i en situation, hvor vi skal forbedre os. Vi skal i Champions League, kravle og i tabellen og begynde at kæmpe om trofæer,« siger Ole Gunnar Solskjær.

I weekenden gælder det dog ikke ligafodbold for Manchester United. Her venter Norwich i en kvartfinale i FA Cuppen.