Ole Gunnar Solskjær boykotter ifølge TV 2 Norge deres medie, fordi de har dækket en sag, hvor en spiller under Solskjærs ledelse i Molde blev anklaget for voldtægt.

Norske VG skriver, at Manchester Uniteds manager ønsker en uforbeholden undskyldning fra mediet, før han gider at snakke med dem igen:

»Han vil ikke medvirke i interview med TV 2's journalister. Han svarer på engelsk i fællesseancer, men han giver ingen interview direkte til os i interviewzoner, i spillertunnellen eller i andre sammenhænge,« siger TV 2 Norges sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen, til VG.

Han har boykottet mediet siden marts og har ikke givet nogen former for interview siden da. Dengang publicerede TV 2 en artikel, hvor de havde interviewet et af ofrene i sagen om Babacar Sarr. Han spillede under Solskjærs ledelse i Molde, da han blev tiltalt for voldtægt mod flere kvinder. Han skulle betale 150.000 norske kroner i erstatning til ofrene, men han slap for yderligere straf. Sagen blev appelleret og skulle have været for landsretten i juni, men Sarr dukkede aldrig op.

»Begrundelsen for boykottet er, at den medvirkende person kritiserede Molde og Solskjær for at støtte Sarr i sagen. Herudover blev sagen oversat til engelsk af TV 2, så det var lettere for engelske medier at grave i sagen,« siger Jansen Hagen.

TV 2 Norge har ikke haft direkte kontakt med den norske manager, men repræsentanter fra Manchester United har forklaret, at han ønsker en undskyldning, før han vil genoptage nogen former for kontakt med mediet.

»Vi ser ikke grundlag for at give en undskyldning. Det er blot journalistisk håndværk. Selv om TV 2 har mange sportsrettigheder og ønsker gode forhold til store profiler, så er vi også en forretning drevet af nyheder. Så længe vi bedriver journalistikken på en kritisk, men fair måde, så kan vi ikke se noget grundlag for at undskylde,« siger Jansen Hagen.

Sportsredaktøren mener, at det er ærgerligt, at Solskjær reagerer, som han gør, men at det samtidig er et privilegium, nordmanden har, når han selv kan bestemme, om han vil snakke med dem eller ej.

Ole Gunnar Solskjær har været manager for Manchester United siden 2018. Han var træner for Molde fra 2011 til 2014, inden han tog til Cardiff. Det blev dog et kort ophold, inden han vendte hjem til Norge og var træner for Molde igen til 2018.