Så er det officielt. Juni bliver ikke endestationen.

For Ole Gunnar Solskjær overtager permanent trænersædet i Manchester United. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Også på Twitter har klubben delt nyheden.

'Ole tager styringen. Vi kan nu bekræfte, at Ole Gunnar Solskjær er blevet ny Manchester United-manager.

Ole's at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.

»Fra første dag jeg kom, har jeg følt mig hjemme i denne særlige klub,« siger Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside.

Han understreger, at det var en ære at spille i klubben og nu er det også en stor ære for ham at få lov til at træne den.

»De sidste par måneder har været en fantastisk oplevelse, og jeg vil gerne takke alle trænere, spillere og staben for det arbejde, vi har udført indtil videre,« siger den nu permanente træner.

Han overtog cheftrænersædet fra Jose Mourinho, der blev fyret i december, og allerede fra start lagde Ole Gunnar Solskjær ikke skjul på, at han gerne ville have jobbet permanent.

»Det her er jobbet, jeg altid har drømt om, og jeg er så glad for at have fået muligheden for at lede klubben på længere sigt og forhåbentlig fortsætte den succes, vores fans fortjener,« siger Solskjær.

Klubben oplyser desuden, at Ole Gunnar Solskjær har skrevet på en tre-årig kontrakt.

