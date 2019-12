Ole Gunnar Solskjær kunne knap forstå det, da han pludselig fik et opkald i december sidste år.

Den daværende Molde-træner var ønsket som brandslukker i Manchester United for resten af sidste sæson.

Et par måneder og en god håndfuld sejre senere blev han fastansat, og torsdag kunne han fejre sin første årsdag i spidsen for storholdet.

Vi skruer dog lige tilbage til den dag i december 2018.

For her var Ole Gunnar Solskjær sikker på en ting. Han skulle have fingrene i Mike Phelan som assistent, fortæller han i Manchester Uniteds egen podcast.

Mike Phelan har haft et væld af trænerroller under Alex Ferguson i Manchester United og stoppede samtidigt med klubbens skotske trænerlegende.

»Jeg vidste, at jeg måtte have Mike med mig. Men har var i gang med træningsforløb på et college i Burnley. Jeg kunne ikke få fat på ham. Jeg ringede, ringede og ringede.«

»Forresten ringede jeg til chefen (Alex Ferguson, red.) først og sagde, at jeg var blevet tilbudt jobbet og spurgte, hvad han tænkte. Han sagde: 'Ja, du skal nok klare den'.«

Mike Phelan og Ole Gunnar Solskjær. Foto: OLI SCARFF Vis mere Mike Phelan og Ole Gunnar Solskjær. Foto: OLI SCARFF

»Jeg vidste, jeg måtte have fat i Mike. Til sidst fik jeg fat på ham, og han sagde ja. Han havde 150 ubesvarede opkald. Chefen ringede også til ham og sagde: 'Du skal nok tale med Ole',« fortæller nordmanden til Manchester Uniteds podcast.

Ole Gunnar Solskjær førte Manchester United til 14 sejre i sine første 17 kampen i spidsen for Manchester United, hvorefter fastansættelsen kom i hus.

Siden da faldt Manchester United igen i niveau mod slutningen af sidste sæson, og i denne sæson har resultaterne igen været svingende. Klubben gik ganske sikkert videre fra sin Europa League-gruppe og ligger nu nummer seks i Premier League med 25 point for 17 kampe. Det har ledt til fyringsrygter.

Ole Gunnar Solskjær har tidligere stået i spidsen for Molde (i to omgange) og Cardiff City. Før sine cheftrænerjobs trænede han Manchester Uniteds reserver.