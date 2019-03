Et klubikon kan måske snart være fortid i Manchester United.

Det lagde Ole Gunnar Solskjær ikke skjul på under et pressemøde fredag. For her faldt snakken på Antonio Valencia, der måske har gang i sin sidste sæson i Manchester United-trøjen, fortalte den norske manager.

»Han er endnu ikke hundrede procent skadesfri. Han har haft en fantastisk karriere her i Manchester United. Lige nu ved jeg ikke, om Manchester United og Antonio bliver enige,« sagde den midlertidige manager om Valencia, der indtil videre har spillet 338 kampe for klubben.

Hans kontrakt med den engelske storklub udløber til sommer, og siden Ole Gunnar Solskjær overtog tøjlerne i klubben, er det blot blevet til én kamp for Valencia, der har kæmpet med skader.

Valencia har kæmpet med skader under Ole Gunnar Solskjær. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Valencia har kæmpet med skader under Ole Gunnar Solskjær. Foto: PETER CZIBORRA

»Det kommer lidt an på, om han kommer tilbage på banen i løbet af de næste par måneder. Han er anfører, og han har bidraget meget til klubben. Jeg håber, han kommer sig og kommer tilbage på banen,« siger Ole Gunnar Solskjær.

Antonio Valencia skiftede til Manchester United fra Wigan tilbage i 2009, men efter ti år i den røde trøje er det altså ikke sikkert, Valencia - som er meget vellidt af klubbens fans - fortsætter.

Han er i øvrigt ikke den eneste, der er skadet i Manchester United. Langt fra. Og Ole Gunnar Solskjær erkender også, at den seneste tids skadesproblemer har været udfordrende.

»En skade kan ændre hele dynamikken på holdet. Det handler om at se på, hvem der er klar. Det var hårdt i onsdags, og vi må se, hvordan det ser ud i morgen,« siger Ole Gunnar Solskjær, der sammen med resten af United-holdet møder Southampton.