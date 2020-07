Manchester United var foran, men mistede kontrollen over kampen mod Southampton, der udlignede til allersidst.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ser ikke træthedstegn hos sine spillere, selv om han nu har valgt den samme startopstilling i de seneste fem ligakampe.

Forklaringen ville ellers være oplagt, efter at United mandag aften mistede grebet om Premier League-kampen mod Southampton i anden halvleg og endte med at indkassere en udligning til 2-2 dybt inde i overtiden.

- Jeg tror ikke, at det handlede om træthed. Det var bare en af de dage, hvor vi ikke udnyttede vores chancer, og de udnyttede deres, lyder den simple forklaring fra United-manageren ifølge Reuters.

Resultatet var en sjælden dukkert i en ellers fremragende periode, hvor Solskjær har skrevet de samme 11 navne på taktiktavlen i fem kampe på 20 dage i Premier League.

Kun i FA Cuppen er der gjort plads til friske kræfter fra anden række.

Det har indbragt overbevisende sejre over Sheffield United, Brighton, Bournemouth og Aston Villa.

Og det lignede yderligere tre vigtige point, da Marcus Rashford og Anthony Martial med to hurtige scoringer i første halvleg vendte 0-1 til 2-1 mod Southampton.

Men efter næsten seks tillægsminutter gik det galt, da Michael Obafemi prikkede bolden i mål efter hjørnespark. Dermed dumpede Manchester United fra tredje- til femtepladsen i tabellen.

- Man troede, at vi havde tre point i sækken, men vi fortjente nok ikke tre point, siger Solskjær.

- Det var det værste tidspunkt at indkassere et mål på, men det sker i fodbold. Vi har vundet så mange kampe på den måde. Det er sådan noget, holdet lærer af.

De to mistede point kan vise sig kostbare i en slutspurt, hvor tre hold kæmper en ekstremt tæt kamp om de sidste to Champions League-pladser.

Chelsea har 60 point, mens Leicester og Manchester United har et point mindre.

Manchester United har dog et på papiret fornuftigt slutprogram. På torsdag skal holdet møde Crystal Palace, der er gået totalt i stå efter at have sikret sig endnu en sæson i den bedste række.

Derefter venter nedrykningstruede West Ham, inden United slutter med en potentiel "finale" om Champions League-billetten på udebane mod Leicester.

/ritzau/