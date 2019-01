Mødet med Tottenham er ikke Ole Gunnar Solskjærs første test som Manchester United-manager, siger han.

Fem kampe, fem sejre og ingen sejre på mindre end to mål. Det er svært at sætte en finger på Ole Gunnar Solskjærs præstation som midlertidig manager for Manchester United indtil videre, men en del skeptikere gør alligevel.

Modstanderne i de fem kampe har været Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle og Reading, og derfor er Solskjær ikke blevet testet endnu, mener mange.

Flere har påpeget, at søndagens udekamp mod Tottenham bliver den første rigtige test for Solskjærs United-hold. Men den køber nordmanden ikke.

- Vi er blevet testet. Newcastle på udebane var en test, og den første kamp var en test af, hvordan alle reagerede. Den første hjemmekamp foran fansene var en test, lyder det fra Solskjær ifølge AFP.

Om der har været tale om pligtsejre eller klar forbedring, afhænger af øjnene, som ser, men alle ser ud til at være enige om, at flere stjerner, i særdeleshed Paul Pogba, er blomstret op under den nye manager.

Og skulle det ende med en sejr på Wembley over Tottenham, vil United være a point med Arsenal på femtepladsen med seks point op til den Champions League-givende fjerdeplads.

Selv om Solskjær føler, at holdet allerede er blevet testet, så medgiver han, at holdet skal være ekstra skarpe, når der står Tottenham på menuen.

- Vi får ikke så mange chancer for at angribe i denne kamp som i de andre, så når vi har bolden, skal vi være klar til at spille med den, siger han og tilføjer, at spillet skal spredes godt ud på Wembley.

- Vi er nødt til at bruge hele banen, for Wembley er også en bane af en vis størrelse.

Tottenham er nummer tre i Premier League og har ti point ned til Manchester United forud for kampen.

Der er kickoff 17.30.

/ritzau/