Ole Gunnar Solskjær afviser alle rygter om Alexis Sanchez.

»Jeg ser historierne om, at han er blevet sendt ned på reserveholdet og sådan noget. Selvfølgelig er han ikke det,« lyder det fra Manchester United-manageren.

Det er på et pressemøde fredag, at Ole Gunnar Solskjær sætter ord på sin chilenske offensivspiller, der ikke har haft et heldig periode i klubben.

Trods kæmpetransfer - og løn (det sidste vender vi tilbage til).

Alexis Sanchez har endnu ikke spillet for Manchester United i denne sæson. Foto: OLI SCARFF Vis mere Alexis Sanchez har endnu ikke spillet for Manchester United i denne sæson. Foto: OLI SCARFF

»Alexis er professionel. Han kommer på arbejde hver eneste dag og arbejder virkeligt hårdt. Han har lyst til at være en del af det her,« siger Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressemøde.

Her slår nordmanden desuden fast, at han har Alexis Sanchez i planerne for den sæson, der kun lige er gået i gang.

»Han er en del af vores trup og en meget, meget god spiller. Han har trænet i tre uger nu, så han er nogle uger bagefter de andre,« siger Ole Gunnar Solskjær og tilføjer, at Alexis Sanchez vil komme til at spille 'mange flere kampe, end I tror':

»Han er meget tæt på at være en del af det. Vi forventer, at han bliver en succes her i klubben. Han har kvalitet.«

Der har længe været rygter om et Manchester United-exit for spilleren, der endnu ikke har været en del af den igangværende sæson på grund af en skade, han pådrog sig ved Copa America i sommer.

Bare i løbet af den seneste uge en stribe italienske klubber blevet sat i forbindelse med chileneren: Juventus, Napoli, AC Milan og Inter. Og flere medier har skrevet, at han meget gerne vil videre.

Daily Mail har fredag lagt detaljer frem om Alexis Sanchez kæmpe-kontrakt i Manchester United, der tydeliggør, hvor dyr han for den engelske klub - ikke mindst når man ser på den manglende succes siden skiftet fra Arsenal i januar 2018.

Men omvendt viser det også, hvor dyr han er for interesserede klubber at hente. Hvis hans nuværende kontrakt skal matches.

Hos Daily Mail fremgår det, hvordan adskillige bonusser og side-aftaler kan få årslønnen skudt op på svimlende 234 millioner kroner.

Manchester United åbnede Premier League-sæsonen med en knusende 4-0-sejr over Chelsea.

På mandag venter anden runde og en udekamp mod Wolverhampton, som Ole Gunnar Solskjærs hold havde store problemer med i seneste sæson.

Selv om transfervinduet er lukket for engelske klubber i forhold til indkøb, kan de godt sælge frem til 2. september, hvor de sidste ligaer lukker i.