Hvad sagde Manchester United-træner Ole Gunnar Solskjær helt præcist til modstanderholdets Nathan Aké efter kampen mellem Manchester United og Bournemouth?

Sagde han blot tak for kampen, havde han travlt med at rose forsvarsspilleren, eller forsøgte nordmanden at lokke forsvarsspilleren til United?

Det spørgsmål har mange tv-seere nok stillet sig selv, da træneren og forsvarsspilleren blev fanget på kamera på vejen ud af Old Trafford efter Uniteds 5-2 sejr.

Snakken har siden kampen gået på Twitter, hvor et klip fra samtalen er blevet delt. Flere steder vurderes det ud fra mundaflæsning til, at Solskjær siger noget i retning af: 'Vi har behov for en venstrefodet centerback, så fortsæt arbejdet'.

Swear he says ‘we need a left footed CB, keep going’ pic.twitter.com/bRCBSzZ4Gt — utdcover (@utdcover) July 5, 2020

Men på et pressemøde onsdag fik den 47-årige træner lov til selv at svare på, om han rent faktisk var i gang med en mulig salgstale over for den 25-årige hollandske forsvarer, skriver britiske Mirror.

»Jeg har syv centerbacks, så jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Vi er godt dækket ind,« sagde Ole Gunnar Solskjær ifølge mediet.

Det er da heller ikke umiddelbart i midterforsvaret, at United ser ud til at mangle spillere, hvor Solskjær i øjeblikket har Harry Maguire, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, samt Teden Mengi til rådighed.

I denne Premier League-sæson har Manchester United sågar kun lukket 33 mål ind. Blot de tre klubber Liverpool, Manchester City og Leicester har lukket færre mål ind.

Det var i denne situation, at Ole Gunnar Solskær skulle have antydet, at Nathan Akés defensive kvaliteter kunne bruges i Manchester United. Foto: PETER POWELL Vis mere Det var i denne situation, at Ole Gunnar Solskær skulle have antydet, at Nathan Akés defensive kvaliteter kunne bruges i Manchester United. Foto: PETER POWELL

Manchester United indtager i øjeblikket Premier Leagues femteplads efter 34 kampe, mens Bournemouth ligger til nedrykning som ligaens nummer 18. Der resterer fire kampe i Premier League-sæsonen.