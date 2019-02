Noget tyder på, at Ole Gunnar Solskjær kunne gå hen og blive permanent manager i Manchester United.

Fortsat er der ingen afklaring på, hvem der egentlig skal overtage trænersædet i den engelske storklub, når Ole Gunnar Solskjær efter denne sæson ikke længere skal være midlertidig chef.

Efter en fremragende start på tiden som midlertidig manager er det ikke længere usandsynligt, at Ole Gunnar Solskjær kommer til at skifte den midlertidige kontrakt ud med en længere en af slagsen.

Og ved fredagens pressemøde forud for lørdagens kamp mod Fulham, afslørede Solskjær, at der måske er mere i vente for ham i United.

Solskjaer har fået glæden tilbage blandt Uniteds spiller og fans. Foto: Hannah Mckay

»Vi har en vision om, hvordan vi ønsker at se ud om nogle år, og vi er nødt til at tænke både på lang sigt og kort sigt. Jeg har en idé om, hvordan dette Manchester United-hold burde se ud om nogle år, og jeg har delt mine synspunkter med Ed Woodward (CEO i Manchester United, red.) og klubben,« sagde Solskjær ifølge VG.

Den smilende nordmand har siden overtagelsen af Manchester United efter portugisiske José Mourinho været en kæmpe succes.

Ni sejre og en uafgjort er det blevet til i de 10 kampe, Solskjær har været manager for Manchester United, og fredag blev han årets kåret til månedens manager i Premier League - den første United-manager siden Sir Alex Ferguson til at vinde den titel.

Nogle har forsøgt at tale Solskjærs United-resultater ned på grund af sværhedsgraden af modstandere, men de ni sejre inkluderer dog blandt andet udesejre over Arsenal og Tottenham.

René Meulensteen har afsløret, at Sir Alex Ferguson er stolt af sin tidligere angriber. Foto: Carl Recine

En af Solskjærs største fans er dog Manchester Uniteds legendariske manager, Sir Alex Ferguson. Det afslører skottens tidligere assistent og den tidligere Brøndby-træner René Meulensteen i et interview med VG.

»Han er vældig glad for at se, hvordan Ole klarer det. Han føler endelig, at han kan kende sig selv i det, han ser og hører i klubben. Det har Sir Alex ikke været i stand til gennem de sidste fem et halvt år, ligesom flere af os andre heller ikke har kunnet,« siger Meulensteen til det norske medie.

Mens Solskjær går efter sin 10. sejr i 11 kampe som United-manager lørdag mod Fulham, venter hans hidtil sværeste opgave i midtugen.

Her spiller Manchester United første opgør i Champions Leagues 1/8-finaler, hvor man hjemme tager imod Paris Saint-Germain.