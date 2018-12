Ole Gunnar Solskjær leverede varen som midlertidig manager, da Manchester United sprudlede i 5-1-sejr.

Ole Gunnar Solskjær stjal billedet med sit drengede smil lørdag, da Manchester United slog Cardiff med 5-1 i Premier League.

Nordmandens debut som United-manager blev en af de kampe, som for alvor kom i fokus, da United sprudlede i takt med, at Solskjærs smil blev bredere og bredere.

Der var også nok at juble over for Solskjær, der i ugens løb tog over som midlertidig manager efter fyringen af José Mourinho.

Målene haglede ind og blev leveret af Marcus Rashford, Ander Herrera, Anthony Martial og Jesse Lingard, der scorede to mål.

Nordmanden ligner da også allerede en populær manager, der er i gang med at puste selvtillid ind i Uniteds trup.

»Fodbold er nemt, hvis man har gode spillere. Det er en fantastisk gruppe af spillere, og deres kvaliteter er utrolige.«

»Jeg ankom natten til torsdag og havde kun torsdag og fredag sammen med spillerne. Wayne Rooney sendte mig en sms og gav mig lidt gode råd, så sejren må skyldes ham.«

»Han fortalte mig, at jeg skulle lade spillerne spille fodbold, nyde det og bare være Manchester United,« siger Solskjær ifølge engelske BT Sport.

Ole Gunnar Solskjær fik en stor sejr i sin første kamp i spidsen for Manchester United. Foto: REBECCA NADEN Vis mere Ole Gunnar Solskjær fik en stor sejr i sin første kamp i spidsen for Manchester United. Foto: REBECCA NADEN

Det var ikke blot cifrene, der burde få Solskjær til at smile.

Godt nok var det første gang, at United scorede fem mål i ligaen, siden Sir Alex Ferguson var manager.

Efter lang tid med kritik af spilletid, så var måden, at sejren kom i hus på, også et smil værd.

Det var som om, der gik hul på ballonen med det gamle, velkendte United-spil, og som om Solskjær personificerede det hele med sin fortid som spiller i United.

Han tørnede ud for klubben fra 1996 til 2007, og han blev nærmest udødeliggjort i United med sit mål, da United vandt Champions League i 1999.

Angriberen Marcus Rashford virkede efter kampen da også som en spiller, der havde slugt en ordentlig mundfuld selvtillid.

»Han (Solskjær, red.) vil have, at vi er positive med bolden og hele tiden kigger efter huller og muligheder. Det her var kun begyndelsen. Vi vil forbedre os og blive bedre til det.«

»Juleperioden er travl, så det handler om at restituere og blive klar til de næste kampe. Vi er nødt til at blive endnu bedre og stige i niveau,« siger Rashford.

I det hele taget kunne United nyde dagen for fuld musik, da både Manchester City og Chelsea tabte i ligaen.

United har på sjettepladsen 29 point efter 18 kampe, mens Chelsea og Arsenal på fjerde- og femtepladsen har 37 point.

