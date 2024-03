Lyngby kom foran i Farum, men FCN var det bedste hold på banen og tog en fortjent sejr på 3-2.

FC Nordsjælland fik en god start på foråret og bestræbelserne om at blande sig i medaljekampen.

Selv om man kom bagud i forårspremieren mod Lyngby, leverede FCN en helstøbt og solid præstation, som i sidste ende gav en sejr på 3-2.

Det sender holdet op på 30 point på fjerdepladsen. Det er seks point fra FC Midtjylland i top og to flere end AGF på femtepladsen. De har dog begge spillet en kamp mindre.

Lyngby var mødt op med en godt organiseret defensiv under den nye træner Magne Hoseth. FC Nordsjælland forsøgte og forsøgte at dirke den blå bagkæde op med masser af afleveringer, men det var svært, da pladsen var trang.

Det var tæt på at lykkes ved et par lejligheder, men hver gang kom Lyngby i vejen i sidste øjeblik.

Gæsterne havde nogle farlige kontrastød, men der skulle en skidt forsvarsaktion af Lucas Hey til for at hjælpe Lyngby i front.

Kort før pausen mistimede den tidligere Lyngby-spiller en lang bold, som i stedet kom videre til Andri Gudjohnsen. Med stor elegance løftede han bolden over Andreas Hansen og ind til 1-0.

Glæden blev dog kort. FCN pressede på i tillægstiden, og en skidt clearet bolden af Lyngbys defensiv blev straffet af Oliver Villadsen. Lidt uden for feltet bragede han bolden ind på en flot halvflugter.

- Vi fik slået tilbage helt fantastisk, hvilket siger meget om vores moral. Vi lagde bolden på midten og kom frem over stepperne hurtigt, siger FCN-træner Johannes Hoff Thorup til klubbens hjemmeside.

- Det resulterede i en hurtig udligning, hvilket gav os et godt momentum til pausen og på vej ind til anden halvleg.

Lyngby kom lidt mere offensivt ud til anden halvleg og havde bolden mere. Men stille og roligt tog FCN over igen.

Efter en times spil gave det pote, da Andreas Schjelderup kom fri til skud i feltet. Fra en lidt spids vinkel afsluttede han fladt til det korte hjørne, hvor målmand David Jensen var lidt tung til at komme ned.

2-1 til FCN, som bevidst overlod lidt af initiativet for at stå mere kompakt i kæderne.

Det blev en lige kamp, men det virkede hele tiden til, at 3-1 var tættere på end udligning.

Sådan kom det også til at gå. Fem minutter før tid tog Martin Frese et perfekt løb ind i feltet til et indlæg, og fra nært hold kunne han heade bolden ind.

- Jeg kan også godt lide, at vi havde så mange omkring deres felt ved 3-1-målet. På trods af at vi var foran med fem minutter igen, fortsatte vi med at jagte målet for at afgøre kampen, siger Hoff Thorup.

Det blev dog en hektisk afslutning i tillægstiden, da Tochi Chukwuani stod for en flot reducering. Men nærmere point kom Lyngby ikke.

