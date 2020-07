Efter næsten lige præcis tre år kan den populære tv-vært og tidligere P3-radiostemme Signe Vadgaard nu vinke farvel til sin penthouselejlighed på Amagerbro i København.

Det 115 kvadratmeter store hjem, som hun ejer med hustruen Cathrine Gjørtsvang Vadgaard, er nemlig blevet solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Parret forsøgte oprindeligt at sælge den fire værelses store lejlighed, der ligger på de to øverste etager af en gammel fabriksbygning, tilbage i 2018 året efter de købte den.

Men det blev altså i andet forsøg, at det lykkedes at sælge den eksklusive lejlighed med en 50 kvadratmeter store tagterrasse, der ifølge mæglerforretningen Estate Amager ApS – Amagerbrogade har en panoramaudsigt over den danske hovedstad.

Et lille afslag

De nye ejere kan nu glæde sig til at overtage udsigten fra tagterrassen og de to etagers moderne bylejlighed, endda med rabat.

Vadgaard og fruen endte nemlig med at sælge lejligheden for lige præcis seks millioner kroner, hvilket er knap 300.000 kroner under den oprindelige udbudspris.

Da Premier League-værten satte Amager-lejligheden til salg i foråret fortalte hun Boliga.dk, at det skyldes, at parret havde fundet drømmehuset lidt uden for København.

»Tiden er kommet for os til at starte det næste kapitel med hus og større have, og derfor sender vi vores guldklump videre til en ny, glad ejer,« sagde hun til Boliga.dk.

Siden da har hun offentliggjort på sine sociale medier, at hun er gravid og venter parrets første barn til oktober.

Signe Vadgaard har været vært på 'Go' morgen P3' indtil 2016, hvor hun skiftede over til tv og har dækket fodbold på blandt andet 6'eren, Eurosport og senest Xee.

