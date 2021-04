Ståle Solbakkens søn røg ind i en voldsom omgang corona.

20-årige Markus Solbakken – søn af den mangeårige FCK-manager Ståle Solbakken – er et stort fodboldtalent og skal i den nye sæson tørne ud for Stabæk i den bedste norske række. Men det har langt fra været en optimal start i den nye klub.

I marts sendte et stort coronaudbrud i Stabæk-omklædningsrummet et tocifret antal spillere hjem under dynerne. Heriblandt Markus Solbakken, som var særdeles hårdt ramt og først for nylig vendte tilbage til træningsbanen.

»Det var ret brutalt. Jeg var sengeliggende og havde næsten alle symptomer.«

Et gammelt billede af Ståle og Markus Solbakken, der er til AC/DC-koncert i Parken. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Et gammelt billede af Ståle og Markus Solbakken, der er til AC/DC-koncert i Parken. Foto: Anders Debel Hansen

»Det var et hårdt slag. Man bliver påvirket fysisk. Det har jeg mærket, efter at jeg er kommet ud på træningsbanen igen. Kroppen har ikke fungeret optimalt,« berette Markus Solbakken til VG.

Han fortæller, at han var 'ret syg' i fem-seks dage – samtidig med, at han sundede sig oven op en operation af flere hans tånegle.

Hans træner i Stabæk, Jan Jönsson, tror alligevel på en stor sæson for unge Solbakken, der skiftede fra HamKam efter den seneste sæson.

»Han har været igennem corona, og nogle tæer er blevet opereret, men nu er han i gang igen. Han bliver vigtig. Han er en dygtig spiller, som er vokset både fysisk og mentalt som spiller det seneste år. Han har potentialet til at komme langt.«