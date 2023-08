Han lignede ikke helt sig selv på pressemødet.

For Ståle Solbakkens isse var lidt medtaget, da han skulle udtage det norske landshold.

Den tidligere FCK-manager forklarede, at hans mærke på hovedet var kommet efter mange timer på træningsbanen, hvor solen har bagt ned på hans hoved - og nu var han var gået i behandling for at undgå 'kræft-halløj.

»Det skal ikke udarte sig til noget farligt.«

Han tog selv emnet op. Foto: Emilie Holtet/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Han tog selv emnet op. Foto: Emilie Holtet/NTB/Ritzau Scanpix

»Jeg går i behandling med solstråler og cremer og den slags. Og det ser jo ikke godt ud, men det bliver godt,« siger han til VG.

Solbakken tager det hele med højt humør og viste selv mærket øverst til den fremmødte presse.

Han fortæller, at han for tiden bliver kaldt Mikhail Gorbatjov. Sovjetunionens tidligere leder havde også et karakteristisk mærke samme sted.

Den tidligere Superliga-profil vakte desuden opsigt ved at udtage sin sin 23-årige søn Markus Solbakken til Norges kommende to EM-kvalifikationskampe.