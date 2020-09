Der skal kæmpes med fuld energi, når FCK skal forsøge at slå Brøndby søndag, siger FCK-træner Ståle Solbakken.

FC København måtte slide hårdt gennem 90 minutter, da holdet i torsdags spillede sig videre i Champions League-kvalifikationen med en udesejr på 2-1 over IFK Göteborg.

Det kan stadig sidde i benene på nogle af spillerne, når FCK søndag tager imod ærkerivalerne Brøndby i 3F Superligaen til derby i Parken.

- Vi må lige se truppen an, for at se hvem der har de mest friske ben, og om vi har taget noget efterslæb med fra kampen i Göteborg, siger FCK-cheftræner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Han var bestemt ikke tilfreds med sit mandskab i sæsonpremieren ude mod OB, hvor vicemestrene tabte med 2-3 efter at have været bagud 0-3 ved pausen.

Derfor skal der meget gerne point på kontoen mod Brøndby, som klubben i forvejen meget nødigt vil tabe til.

- Kampene mod Brøndby er altid unikke, og der skal nok blive gang i nærkampene på søndag, lyder det fra Solbakken, som ikke er bekymret for trætte ben hos sit mandskab.

- I forhold til søndag får det ingen betydning. Vi sender 11 spillere på banen, som vil være klar til at krige med alt, hvad de har, garanterer han.

Brøndby åbnede sæsonen med en 3-2-sejr hjemme over FC Nordsjælland, selv om Niels Frederiksens mandskab var bagud 0-2 langt inde i kampen.

Søndagens opgør bliver Ståle Solbakkens 52. som træner for FCK.

Grundet de strammede coronarestriktioner må der kun være 500 mennesker til kampen, inklusive spillere, trænere dommere, sikkerhedsfolk med videre.

Før stramningerne var der ellers lagt op til, at der måtte være 12.500 tilskuere til kampen.

/ritzau/