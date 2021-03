Den norske landstræner vil bruge sit hold til at skabe opmærksomhed om forholdene i Qatar op til VM.

Debatten angående en eventuel boykot af næste års VM i Qatar er fortsat godt i gang i Norge.

For nylig meldte flere klubber fra landets bedste række meldte ud, at de mener, landsholdet ikke bør deltage. Det skete, efter at den engelske avis The Guardian bragte en udregning, som viste, at 6500 migrantarbejdere har mistet livet i forberedelserne til verdensmesterskaberne.

Landstræner Ståle Solbakken har tidligere stillet spørgsmålet, om en boykot er den rigtige måde at protestere mod værtsnationen og forholdene omkring VM på.

Solbakken er dog klar til at vise sin utilfredshed i forbindelse med Norges kommende kampe. Her vil Solbakken bruge sit mandskab til at sætte fokus på problemerne i Qatar.

Det sagde landstræneren torsdag i forbindelse med en debat i Norges Fodboldforbund (NFF).

- Jeg oplever, når jeg snakker med spillerne, at der er et helhjertet engagement.

- Det er os på A-landsholdet, der er mest i fokus og har flest muligheder for at påvirke, lød det fra Solbakken ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Jeg siger ikke, at det allerede i morgen bliver bedre. Men jeg tror på, vi kan få gang i en europæisk bevægelse. Det er ikke længe siden Black Lives Matter, hvor der blev sat fokus på noget vigtigt.

Syv norske klubber har foreløbig opfordret NFF til en boykot af VM. Det drejer sig om Brann, Rosenborg, Tromsø, Strømsgodset, Viking, Odd og Vålerenga.

Torsdag valgte ledelsen hos de forsvarende mestre, Bodø/Glimt, på et årsmøde at udsætte beslutningen om, hvorvidt klubben skal støtte en boykot, til en senere dato.

/ritzau/