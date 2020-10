FCK møder torsdag aften i Parken kroatiske Rijeka i en kamp, der gælder en plads i Europa Leagues gruppespil.

FC Midtjylland sikrede sig onsdag den helt store økonomiske jackpot med pladsen i Champions Leagues gruppespil.

Torsdag aften skal rivalerne fra FC København også forsøge at fylde nogle millioner i pengetanken med en plads i Europa League, når holdet møder kroatiske Rijeka i Parken.

Derudover kan et avancement være med til at hæve markedsværdien på FCK-spillerne.

- Vores model er at spille i Europa og sælge spillere, så det er vigtigt for os at komme videre, siger FCK-manager Ståle Solbakken før mødet med sidste sæsons nummer tre i den kroatiske liga.

- Det er et godt organiseret hold, som kan alle tricks i bogen. De vil gøre det vanskeligt for os. De har et par midtbanespillere og en forward, der kan lidt ekstra.

- Vi vurderer, at vi har mulighed for at gå videre, og det satser vi også på, siger Solbakken.

Det er sket 13 gange de seneste 14 sæsoner, at FCK har slået døren ind til et europæisk gruppespil.

- Vi har været ekstreme i de europæiske knockoutkampe. Hvis man lægger den procentmæssige chance for at kvalificere sig til 13 ud af 14 gruppespil, så er chancen nærmest nul.

- Vi har fået en stor erfaringsbank i Europa, og det er en kæmpe fordel for os.

- Nu får vi se, om det fortsætter mod Rijeka. Vi vil gøre alt, hvad vi kan. Vi bøvler med nogle ting, og det har vi gjort i et halvt års tid i forhold til at være stabile, fortæller Solbakken.

Nordmanden nævner, at holdets manglende stabilitet, der mest har været synlig i Superligaen, er en kompleks størrelse.

Han forklarer, at de svingende præstationer dels skyldes belastning og skader, men også truppens sammensætning.

En plads i gruppespillet vil formentlig garantere FCK indtægter på omkring 50 millioner kroner, hvilket giver muligheder for at ændre i truppen.

- Jeg har mine tanker, men det er nemmere at være offensiv, hvis vi får penge ind, siger Solbakken.

Højrebacken Peter Ankersen er allerede hentet tilbage efter et år i italienske Genoa, mens en anden højreback i form af Guillermo Varela er på vej ud. Uruguayaneren er ikke med i truppen mod Rijeka.

- Vi regner med, at der sker ting. Det er de signaler, vi har fået fra hans agent, siger FCK-manageren.

FCK nåede i sidste sæson frem til kvartfinalerne i Europa League, hvor holdet tabte til Manchester United.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har endnu ikke offentliggjort det økonomiske regnestykke, der viser, hvor meget FCK tjente i Europa i sidste sæson.

Man kan dog bruge forrige sæson som en slags pejlemærke. Her tjente FCK 65 millioner kroner på at deltage i gruppespillet i Europa League, heraf var 7,5 millioner kroner bonus for at vinde én kamp og spille to uafgjort.

/ritzau/