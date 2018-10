FC København tabte 0-1 på eget græs til Slavia Prag og får nu svært ved at komme videre i Europa League.

København. FC København har ifølge manager Ståle Solbakken bragt sig i en svær situation i bestræbelserne på at nå videre til forårets knockoutkampe i Europa League.

Det fastslår nordmanden efter torsdagens nederlag på 0-1 til Slavia Prag, der tager imod FCK om to uger i Tjekkiets hovedstad.

Zenit St. Petersborg slog torsdag Bordeaux med 2-1 og topper gruppen med syv point foran Slavia Prag med seks.

FCK er røget ned på tredjepladsen med fire point, og københavnerne mangler både at møde Zenit og Slavia på udebane samt en hjemmekamp mod Bordeaux.

- Vi er i en meget svær situation nu. Vi vidste på forhånd, at det ville blive afgjort på små marginaler og blive meget tæt i den her gruppe.

- Vi har en meget svær kamp i Prag og må håbe på, at Bordeaux samtidig tager point fra Zenit. Men fire point er nu ikke dårligt, siger Ståle Solbakken.

Parken plejer at være en god base for FCK i Europa, men i efterårets gruppespil har københavnerne spillet uafgjort mod Zenit og nu tabt til Slavia. Det bedste resultat er i stedet hentet på udebane for tre uger siden, da Bordeaux blev slået 2-1 i Frankrig.

Ståle Solbakken erkender, at ikke alle dele af FCK's spil ramte det højeste niveau i torsdagens nederlag. Det tilskriver han til dels Slavia Prags kvalitet.

- Vi spillede ikke dårligt. Jeg er glad for første halvleg. Slavia er et hold, der er i god form og har taget mange point i den hjemlige liga. Det er et godt hold, der har ramt et momentum, siger Solbakken.

Når det nu endte med et nederlag, så mener han også, at tjekkerne havde marginalerne med sig. Dame N'Doye havde en god hovedstødschance for FCK før pausen, mens Slavia slog til efter få sekunder af anden halvleg.

- Jeg er glad for første halvleg, hvor vi havde en stor chance. De scorede så på deres første chance i kampen.

- Bagefter var vi ikke gode nok til at åbne dem op. Vi lavede tekniske fejl, og den sidste aflevering var ikke god nok.

- Vi kunne have vundet, spillet uafgjort og tabt. Sådan har det været med alle vores kampe i gruppen, siger Ståle Solbakken.

/ritzau/