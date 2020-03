Ståle Solbakken vil efter søndagens skuffelse ændre på sin tilgang til torsdagens Europa League-kamp.

FC København led søndag et overraskende nederlag til AC Horsens i Superligaen efter en tam indsats i en tilskuertom Parken.

FCK-manager Ståle Solbakken kaldte indsatsen for noget af det værste, han har set i sine to FCK-perioder, og derfor varsler han ændringer forud for torsdagens Europa League-brag mod det tyrkiske tophold Istanbul Basaksehir.

Solbakken var særligt utilfreds med den energi, som FCK-spillerne udviste, hvorfor han skal finde den rette sammensætning af energifyldte spillere.

- Det er svært at lade indsatsen få konsekvenser for et helt hold, men jeg havde jo en idé om, hvordan holdet skulle være på torsdag. Sådan kommer det ikke til at blive, siger Solbakken.

I Europa League skal FCK spille for tomme tribuner på hjemmebane på grund af frygten for coronavirus-smitte, mens Istanbul Basaksehir endnu må spille med tilskuere på lægterne.

Det giver en kæmpe fordel for de tyrkiske modstandere, vurderer Solbakken.

- Det betyder meget at spille uden tilskuere. I Europa er det en stor katastrofe for os. Vores procentvise chance falder jo ekstremt, i forhold til at de spiller foran publikum, og vi ikke gør. Det er en ekstrem situation, siger han og fortæller om modstanderen:

- Mit indtryk er, at de har mange matchvindere, som kan lave en enkelt aktion, der kan afgøre fodboldkampe. Det er Tyrkiets bedste fodboldhold, og det er ikke sikkert, at deres træner sover så forfærdeligt dårligt efter at have set vores kamp mod AC Horsens.

FCK-anfører Carlos Zeca mener, at FCK har det nemmere i Europa League, fordi de danske mestre får mere plads at spille på end mod for eksempel AC Horsens.

- I Europa League vil holdene spiller mere, så de er mere åbne. Det giver os mere plads, og modstanderen venter ikke bare på vores fejl.

- I Superligaen er det svært, fordi holdene stiller sig ned, kører på kontraer og lukker ned bagved, siger Zeca.

