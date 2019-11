Ståle Solbakken var ikke tilfreds. Jo, med et point mod Dynamo Kiev og spillet på banen.

Men ikke med en helt specifik situation. For da Benjamin Verbic - den tidligere FCK-spiller - trak ind i banen og afsluttede med højre, blev han vred.

Det har han og de små 24.000 FC København-fans, der var til stede ved 1-1-kampen i Europa League set masser af gange før fra deres tidligere kant-darling.

»Det kan jeg godt være forbandet over. Jeg sagde til spillerne bagefter, hvordan de kunne være så naive at lade ham sparke med højrebenet. Det har han gjort 3.000 gange, og jeg har vist det otte milliarder gange på video, siger Solbakken og fortsætter.

»Det er unødvendigt. Det mål har han lavet til træning og i kamp så mange gange, at det er hans varemærke.«

Det ene point mod Dynamo Kiev blev grundlagt med Jens Stages mål efter bare fire minutter, og derfra fik ukrainerne lov til at bestemme det meste.

Men københavnerne fik et point og dermed et fornuftigt udgangspunkt inden de sidste to gruppekampe.

»Vi har sat det sådan op, at hvis vi slår Malmö, så går vi videre uanset hvad. Vi har sat os i en god position. Vi har lagt fuldt pres på Kiev. Det er Malmö mod Kiev i næste kamp. Vi skal være stolte af de to præstationer,« siger Solbakken.

Det var de positive ting for FC København. At Europa League-skæbnen er i egne hænder.

Det negative er, at Rasmus Falk og Pierre Bengtsson måtte forlade banen med en hovedskade og en skade lige over hoften.

»Vi fik nogle slag undervejs. Falk fik hovedproblemer undervejs. Jeg mener, at han kastede op, eller hvad det var, men han ville i hvert fald ud. Bengtsson måtte også gå ud. Så måtte vi ommøblere,« siger Solbakken, som dog ikke mente, at der var tale om hjernerystelse til Rasmus Falk.

»Det er ikke hjernerystelse, for så havde han ikke fået lov at spille. Det var et nakkeproblem. Han får nogle mærkelige skader.«