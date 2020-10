»Fjern mig, men gå ikke væk fra klubbens DNA.«

Sådan lyder udmeldingen fra en kontant Ståle Solbakken, som mærker omverdenens pres efter endårlig start på sæsonen og et generelt meget svingende 2020 for FC København.

Udsagnet, som stammer fra et interview med Eurosport, kommer da den norske FCK-boss bliver spurgt ind til, om han er den rette mand til at stå i spidsen for den store Superliga-klub, og om FCK’s sportslige strategi er den rigtige, hvilket er et omdiskuteret debat-emne blandt fodboldfans og eksperter i disse uger. Se interviewet herover.

»Jeg kan sagtens byttes ud,« siger Solbakken med bestemt mine, og kommer med et stort ‘men’ efterfulgt af en verbal kindhest til kritikerne:

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

»Men det, jeg skal advare meget stærkt imod, er de fuldstændig hjernedøde, idiotiske og håbløse krav om, at vi skal gå i en anden retning eller gøre noget andet i forhold til noget, som beviseligt har indkasseret os ekstreme transfersummer, ekstreme indkomster ved europæiske gruppespil, mange mesterskaber og pokaltitler og et renomme i fodboldeuropa, vi ikke må miste, fordi nogen skriger på noget, som er idiotisk i forhold til det, vi står for.«

FC København bliver presset i toppen af dansk fodbold af FC Midtjylland, som i aftes kvalificerede sig til Champions League, og som er løbet med to af de seneste tre mesterskaber.

Ståle Solbakkens mandskab, som er det dyreste i Danmark, har kun skrabet et point sammen i sæsonens tre kampe i Superligaens.

I aften kan københavnerne få en smule oprejsning fra den dårlige sæson-start, hvis holdet kvalificerer sig til Europa League-gruppespillet med en sejr over Rijeka i Parken.

Den kamp kan følges LIVE på bt.dk fra kl. 20.00.