Ståle Solbakken kan også gøre sig som ekspert på tv.

Og som en fodboldekspert bør være, er han ikke bange for at give sin uforbeholdne mening til kende.

Mandag aften gæstede han TV 2 Norges dækning af Premier League-kampen mellem Manchester United og Arsenal.

Kampen endte 1-1, og især én spiller stjal Ståle Solbakkens opmærksomhed. Og ikke på nogen positiv måde.

Ståle Solbakken har foruden FC København været træner i HamKam, FC Køln og Wolverhampton. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Ståle Solbakken har foruden FC København været træner i HamKam, FC Køln og Wolverhampton. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg synes, Jesse Lingard har udspillet sin rolle på holdet. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst så ham spille en god kamp. Det kan jeg faktisk ikke,« sagde Solbakken i udsendelsen ifølge Dagbladet.

Den 26-årige englænder er et produkt af Uniteds ungdomsakademi. Mandag aften udmærkede han sig ved at hive et gult kort og en udskiftning et kvarter før tid.

Lingard er en ganske markant del af Ole Gunnar Solskærs hold og har således været med i næsten alle kampe under Solskjær, såfremt han har været skadesfri.

Men stod det til Ståle Solbakken, der tidligere har stået i spidsen for Wolverhampton i The Championship, var Lingard en færdig mand i United.

Jesse Lingard. For dårlig til United? Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Jesse Lingard. For dårlig til United? Foto: JASON CAIRNDUFF

»Jeg kan ikke se hans personlighed. Jeg kan ikke se, hvad han tilfører United. Jeg kan ikke se, at han er en spiller, Ole Gunnar kan have i en central rolle på sigt. Jeg synes, han er en direkte hæmsko for opbygningen af holdet.«

Lige for tiden går meget af kritikken dog også på den norske cheftræner i Manchester United.

For nylig blev det så voldsomt, at tidligere United-stjerner som Rio Ferdinand og Gordon Hill så sig nødsaget til offentligt at forsvare ham på de sociale medier. Mere om det her.

Ståle Solbakken skal selv en tur i ilden torsdag aften, når der er dansk-svensk lokalderby i Europa League. FC København gæster Malmø i en kamp, du kan følge med i live her på bt.dk.